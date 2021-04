Britské letectvo deset dní útočilo na pozice Islámského státu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britské letectvo a letadla dalších zemí mezinárodní koalice v březnu deset dní útočily na pozice teroristické skupiny Islámský stát (IS) v Iráku. Podle velitele operací britského letectva Simona Strasdina, jehož citoval list The Guardian, se nálety zaměřily na stovku hlavně podzemních skrýší bojovníků IS.