Bývalý špion Pollard se vrátil z USA do Izraele, letadlo mu poskytl kasinový magnát

Poté, co společně s manželkou vystoupili ze soukromého letadla, které jim na cestu do Izraele poskytl americký kasinový magnát Sheldon Adelson, Pollard triumfálně políbil zemi, a pak totéž udělala i jeho manželka. "Jsme nadšení, že jsme po 35 letech konečně doma," řekl Pollard.

Israeli spy Jonathan Pollard’s trip from EWR to TLV on a private plane is interesting.



The plane appears to have a Las Vegas Sands livery, the corporation controlled by the GOP’s and Trump’s biggest donor, Sheldon Adelson.



The photos appeared in Israel Hayom, owned by Adelson. pic.twitter.com/XCz7ohGinj