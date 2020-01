Chamberlain nezradil jen Československo. Napospas Hitlerovi nechal i polské židy

Celé znění telegramu v úterý otiskl portál The Times of Israel. Právě nyní se do Izraele sjíždějí státníci na mezinárodní fórum o holokaustu. Nacisté během něj vyvraždili na šest milionů Židů.

Pod telegramem jsou podepsány polská sjednocená sionistická organizace a polská organizace Agudas Israel.

Jak píše The Times of Israel, do konce roku 1938 se postavení Židů v Evropě dramaticky zhoršilo. V září Chamberlain podepsal mnichovskou dohodu, která umožnila Adolfu Hitlerovi zabrat pohraničí Československa. Britský premiér věřil, že politika ústupků přinese mír, avšak stal se pravý opak - Chamberlainova slabost dodala Hitlerovi odvahy a vedla k zahájení 2. světové války, píše izraelský server.

Po událostech Křišťálové noci, při níž byly v listopadu 1938 v nacistickém Německu, Rakousku a Sudetech vypáleny synagogy, židovské obchody i domy, se už nedalo o Hitlerových záměrech se Židy pochybovat.

Telegram však britskou vládu nepřesvědčil. V žádných vládních dokumentech není zmínka, že by se o telegramu vůbec jednalo, a není ani jisté, zda jej premiér nebo kdokoli v jeho úřadu četl. Britská vláda polským Židům nedala žádnou odpověď. Za ni lze považovat až Bílou knihu z května 1939 o nové britské politice v Palestině, která zavedla kvóty pro židovské přistěhovalce. Tento dokument omezil imigraci na příštích pět let na pouhých 75.000 Židů, což znamenalo rozsudek smrti pro ty Židy, kteří chtěli uprchnout před nacismem.

Začátkem roku 1945, v němž válka skončila, bylo podle The Times of Israel z 3,5 milionu polských Židů, kteří prosili Chamberlaina o pomoc o šest let dříve, naživu jenom 75.000.

Mezinárodní fórum o holokaustu se koná ve čtvrtek v Izraeli. Termín souvisí s 75. výročím osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. Mezi pěti desítkami přítomných státníků bude i český premiér Andrej Babiš.