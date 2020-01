Chameneí peskuje armádu. Raketový úder na ukrajinský boeing se má prošetřit

Ukrajinské letadlo podle komuniké íránských ozbrojených sil přelétávalo v blízkosti citlivého vojenského zařízení, které patří elitním revolučním gardám, a bylo omylem považováno za nepřátelský cíl.

Chameneí dnes podle agentury AFP nařídil ozbrojeným silám napravit "veškerou nedbalost", aby se podobné neštěstí nemohlo opakovat. Íránská armáda v prohlášení vyjádřila soustrast rodinám obětí a slíbila, že zdokonalí své systémy, aby do budoucna podobným chybám předešla.

Írán až do pátku popíral, že letadlo sestřelil, ačkoliv lídři Spojených států, Kanady a Británie právě tuto možnost s odkazem na důkazy uváděli jako téměř jistou. Podle íránských médií se Chameneí v pátek dozvěděl, že pád letadla způsobilo "lidské selhání", a nařídil zveřejnit pravdu.

Revoluční gardy během dneška zveřejní své vysvětlení a omluvu za sestřelení ukrajinského letadla, informují íránská média. Elitní gardy se podle některých zdrojů zodpovídají přímo Chameneímu.

Boeing 737 ukrajinské letecké společnosti Ukraine International Airlines (UIA) se zřítil ve středu krátce po startu z teheránského letiště, žádný z cestujících ani členů posádky havárii nepřežil.

Investigations on the cause of the Ukrainian plane crash have launched based on Int. standards & ICAO regulations; Ukraine and Boeing have been invited- as the owner & the manufacturer- to take part in it. We appreciate any country who can provide info to the Committee in charge. pic.twitter.com/62UQsdSf6R