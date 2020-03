Chameneí pochválil Íránce za boj s koronavirem, na USA neútočil

Agentura Reuters připomněla, že Írán je nadále koronavirem nejpostiženější zemí na Blízkém východě. Dosud si nemoc COVID-19 v islámské republice podle oficiálních údajů vyžádala 1284 obětí.

Chameneí ve svém projevu vyzdvihl obětavost zdravotníků, lékařů, zdravotních sester, asistentů, manažerů a nemocničního personálu. Navzdory tomu, že se v uplynulých dnech začaly objevovat spekulace, že se i on nakazil koronavirem, zdálo se, že je nejvyšší duchovní zdráv. Íránští činitelé, s nimiž se agentura Reuters spojila, spekulace o Chameneího špatném zdravotním stavu odmítli.

Chameneí dále v projevu zdůraznil důstojnost Íránců, s níž s koronavirem bojují a hovořil o jejich dobré pověsti.

Perský nový rok, neboli Nourúz, je důležitým svátkem v Íránu a rodiny se při něm většinou setkávají a dávají si dárky. Letos ale koronavirus tyto oslavy upozadil.

Chameneí, který je známý pro své mnohdy plamenné projevy, ve své řeči tentokrát neútočil na Spojené státy, se kterými má Írán dlouhodobě špatné vztahy. Naopak poznamenal, že si Írán díky americkým sankcím "zajistil ve všech oblastech soběstačnost".

Napětí mezi USA a Íránem se zvýšilo poté, co americký prezident Donald Trump v roce 2018 odstoupil od jaderné dohody mezi Íránem a šesti státy z roku 2015 a zavedl proti islámské republice sankce, jež mají tvrdý dopad na její ekonomiku.

