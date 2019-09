Chameneí spílá Evropanům: Navzdory slibům se přiklonili k sankcím USA

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropské státy pravděpodobně Íránu nepomohou zmírnit sankce Spojených států a Teherán by se měl v tomto ohledu vzdát naděje. Na setkání se znalci islámského práva to dnes řekl íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Írán by podle něj neměl Evropanům dál důvěřovat, protože nesplnili žádný závazek z dohody z roku 2015.