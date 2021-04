Co se stalo s Islámským státem? Muž z Pentagonu objasnil, kam se poděl chalífát

Hrozba zůstává

Hrozivý chalífát kdysi ovládal překvapivě velkou část Blízkého východu, uvádí autor komentáře. Dodává, že situaci změnil až zásah spojenecké koalice, ale otázkou, zda IS skončil nadobro.

O zbytcích IS již příliš neslýcháme, připouští Osborn. Podotýká, že ty části organizace, které možná nadále přežívají, jsou dnes překryty hlasitými a všudypřítomnými obavami z velmocenského soupeření Spojených států, především s Ruskem a Čínou.

Mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby na tiskové konferenci 6. dubna novinářům sdělil, že IS sice co do rozsahu již nelze považovat za organizaci se schopnostmi jako kdysi, ale i tak zůstává hrozbou, a proto mají Spojené státy v Iráku nadále vojáky, kteří pomáhají a radí místním partnerům, přičemž v zemi zůstávají na jejich žádost, poukazuje Osborn.

"Možná existují enklávy nepřátelských bojovníků nebo okrajové frakce v rámci dříve zorganizované skupiny jinak rozptýlených skupin teroristů, zločinců a zoufalých mladých mužů, kteří tvořili masu IS," bývalý pracovník pentagonu. Domnívá se, že úspěšná eliminace, případně alespoň masivní omezení schopnosti IS provést jakoukoliv významnější útočnou operaci, může do velké míry spočívat v kampani Spojenými státy vedené koalice, která má rozložit a zničit velící a kontrolní epicentrum řídící organizaci zevnitř.

Může se tak opakovat případ al-Káidy, kdy odstranění vedení a hlavních demagogických osobností zkrátka zbaví organizaci, jakou je IS, veškeré formální operační struktury a aparátu, vyzdvihuje Osborn. Soudí, že by to dávalo smysl, s ohledem na důležitost, kterou Spojenými státy vedená koalice přikládá narušování, případně likvidaci velících a kontrolních mechanismů, ať již prostřednictvím kybernetických útoků nebo jinými způsoby rušivých úderů, které se zaměřují na komunikační síť IS a jeho řídící a kontrolní aparát.

Příklad úspěšné operace

Pokud nedisponuje aparátem, médii a komunikační sítí, IS zkrátka nemůže osnovat ani koordinovat své operace, i kdyby pro ně našel ochotné vykonavače, konstatuje autor komentáře. Naznačuje, že právě přístup k IS může být příkladem úspěšné operace, která staví na lokalizaci, zadržování nebo alespoň masivním omezení veškerého operačního dosahu, kterým skupina jako IS v jistý moment disponovala.

"Stávající kostrč IS - ačkoliv je stále považována za významnou a hodnou patřičných opatření udržujících pozornost a bdělost - byla z velké části zdárně omezena v důsledku úspěšné vojenské kampaně, která měla IS zničit," pokračuje někdejší pracovník Pentagonu. Připomíná, že v kampani, která zahrnovala mnohonárodnostní architekturu leteckých útoků doplněných raketami země-země dlouhého dosahu, došlo i k vůbec prvnímu bojovému nasazení amerických radarem nezachytitelných letounů F-22 Raptor.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Mezinárodní úder proti IS byl z velké části naplánován a veden stávajícím americkým ministrem obrany Lloydem Austinem, který před nástupem do funkce sloužil jako vojenský velitel, upozorňuje Osborn.

Spojené státy sdílí s Iráčany cíl v podobě vybudování bezpečnostních sil, které umožní Iráku bránit vlastní suverenitu a potírat teroristické skupiny, které by zemi chtěly využít jako základnu pro své operace, odkazuje autor komentáře na prohlášení Johna Kirbyho. Kvituje ujištění mluvčího Pentagonu, že koalice proti IS nadále podporuje partnerské síly v Iráku a Sýrii skrze letecké operace, zpravodajské informace, sledování a průzkum a podmínečné poskytování vojenského vybavení.