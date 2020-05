Covid-19 se naplno šíří v Jemenu, přístav Aden prohlášen za zamořený

Pět let trvající konflikt v Jemenu zdecimoval jeho zdravotní systém a rozdělil zemi mezi oblasti kontrolované mezinárodně uznanou vládou a šíitskými povstalci známými jako Húsíové. Ti koncem roku 2014 vládu vyhnali z hlavního města Saná právě do Adenu. Miliony lidí v konfliktem zmítané zemi trpí hlady.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že koronavirus se už v Jemenu naplno šíří, aniž by se na všechny případy přišlo. WHO také tamní úřady vyzvala, aby transparentně o potvrzených případech informovaly, přestože země není schopna adekvátně testovat.

V neděli krizový štáb proti koronaviru, který má sídlo v Adenu, oznámil, že se nákaza potvrdila u 17 dalších lidí, z toho u deseti právě v Adenu. V oblastech kontrolovaných jemenskou vládou, kterou podporuje mezinárodní vojenská koalice v čele se Saúdskou Arábii, se tak dosud potvrdila nákaza u 51 lidí a osm zemřelo. Íránem podporovaní Húsíové informovali o dvou případech a jednom úmrtí v jimi ovládaných oblastech. Vláda v Adenu povstalce obvinila ze zatajování rozsahu nákazy v Saná. To ale povstalci odmítají.

Krizový štáb podle agentury Reuters uvedl, že Aden označil jako "zamořený" kvůli covidu-19 i dalším nemocem, které se ve městě začaly šířit po nedávných záplavách. Kromě přepravy zboží nesmí obyvatelé z města vycestovat do dalších regionů.

Jemenští separatisté známí jako Jižní přechodná rada (STC) koncem dubna vyhlásili v Adenu a dalších jižních oblastech autonomii, což vyvolalo obavy z otevření nové fronty v jemenském konfliktu.

STC a vláda prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího jsou součástí koalice proti Húsíům, dřívější spor mezi nimi loni v listopadu ukončila dohoda zprostředkovaná Rijádem.

Obyvatelé provincie Abján dnes uvedli, že slyšeli ostřelování. STC následně sdělila, že se stala terčem útoku vládních vojsk. Hádíova vláda incident dosud nekomentovala.