Covid-19 zasáhne ramadán. Chameneí naznačil, že společné modlitby nebudou

Pro věřící by to znamenalo, že se nebudou moci chodit modlit do mešit. O ramadánu, kdy se za dne lidé postí a jí až při velkých sešlostech večer, se důraz klade právě na modlitbu.

Chameneí dnes k Íráncům promluvil v televizi a ocenil je za to, jak si v době koronaviru vedou. V zemi bylo ve středu podle oficiálních údajů přes 64.000 infikovaných a téměř 4000 mrtvých. Od soboty by se mělo začít s obnovou některých ekonomických aktivit. Ohlásil to prezident Hasan Rúhání, ale vyvolal tím obavy z možné nové vlny epidemie.

"Bez možnosti shromáždit se o měsíci ramadánu, a to i k modlitbám, promluvám a podobně, jak jsme o to letos připraveni, bychom měli být schopni najít náležitý smysl také v samotě," sdělil Chameneí podle agentury AP.

Ramadán má začít kolem 23. dubna a íránské úřady zatím o přesných pokynech pro tento měsíc nejednaly.

Chameneí nyní lidi vyzval, aby se o ramadánu modlili doma. Ve svém projevu neopomenul zaútočit na Spojené státy a připomenout, že USA zůstávají hlavní nepřítel. Žertoval o Američanech, kteří se v obchodech rvou o toaletní papír a stojí fronty, aby si koupili zbraně. "Nemůžeme kvůli koronaviru opomíjet léčky našich nepřátel a arogantních (mocností)", řekl ajatolláh.

Změny o ramadánu chystá také Egypt, který zakázal pořádat početné večerní iftáry, které jsou prvním velkým jídlem po denním půstu.