Čtvrtá dávka vakcíny podle studie ztrojnásobí ochranu před vážným covidem

Studie, která byla zveřejněna v úterý, srovnávala osoby starší 60 let, jež byly očkovány čtyřmi dávkami, s jejich vrstevníky, kteří obdrželi tři dávky vakcíny. Ve skupině, která obdržela čtyři dávky, bylo zhruba třikrát méně případů covidu-19 vyžadujících hospitalizaci.

Do studie bylo započítáno zhruba 1,2 milionu Izraelců starších 60 let, kteří měli nárok na čtvrtou dávku. Studie se týká období od 10. ledna do 2. března, tedy doby, kdy Izrael postihla vlna koronavirové varianty omikron.

Počet potvrzených případů nákazy po čtvrté dávce očkování byl nižší. Po zhruba čtyřech týdnech ale rozdíl přestal být markantní a zhruba po osmi týdnech skoro nebyl znát. Naopak ochrana před závažným průběhem nemoci ani po šesti týdnech od podání čtvrté dávky neklesla.

Izrael v lednu zpřístupnil čtvrtou dávku vakcíny proti covidu-19 lidem starším 60 let, zdravotníkům a lidem s narušenou imunitou. Čtvrtou dávku mohou dostat čtyři měsíce po třetí dávce.