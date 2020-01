Další tisíce uprchlíků. V Sýrii zesílily boje, civilisté utíkají před Asadem a Rusy

V uplynulých dnech se podle SOHR ruské nálety soustředily na západ provincie Halab, kde mají kontrolu nad územím povstalci a džihádisté. Mluvčí OCHA David Swanson uvedl, že OSN je velmi znepokojena téměř každodenními zprávami o náletech a ostřelování v severozápadní Sýrii. "Mezi 15. lednem a 19. lednem bylo vysídleno více než 38.000 lidí, zejména ze západního Halabu," uvedl Swanson.

Provincii Idlib a částem sousedních provincií Halab, Hamá a Latákíja dominuje džihádistická skupina Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která je někdejší syrskou větví Al-Káidy. Na místě působí také skupiny odpůrců vlády syrského prezidenta Bašára Asada.

Od začátku prosince bylo v severozápadní Sýrii podle OSN vysídleno 358.000 lidí, převážně žen a dětí. V uplynulých dnech v západním Halabu a v Idlibu podle SOHR přišly při ruských náletech desítky civilistů o život. Moskva ale odmítla, že by oblast bombardovala.

They fled their homes to avoid death only to be hunted down by Russian planes in their flimsy tents. #WhiteHelmets recovered the bodies of 5 people, including 3 children and a woman after Russian planes targeted their small camp near #Saraqib City in #Idlib this morning. pic.twitter.com/No9ZIj1Gq7