Demonstrace proti násilí na ženách se zvrtla. Turecká policie tvrdě zakročila

Pochodu se zúčastnilo asi 2000 lidí, většinou žen. Některé držely v rukou plakáty s heslem Konec beztrestnosti, jiné pak transparenty se jmény žen zabitých jejich současnými či bývalými partnery.

#Istanbul tonight - people gathered on central İstiklal street to decry violence against women and an alarming number of femicides in #Turkey. “We won’t be silent, we are not afraid”, they shout. Police later used pepper spray to disperse the crowd. #25KasımKadınaSiddeteHayır pic.twitter.com/ufJjwUyclT