Děti "chalífátu" se vrátí do Evropy? Z Británie zní tvrdá kritika

Začátek, nikoliv konec

Ministryně tvrdí, že zhruba 60 dětí uvízlých v Sýrii představuje bezpečnostní riziko, poukazuje The Observer. Připomíná, že Patelová podobně jako její předchůdce Sajid Javid pomáhá blokovat záchranný plán, který by měl utrpení těchto sirotků ukončit.

Bariéra, kterou Patelová vztyčila, byla v minulém týdnu částečně prolomena díky zásahu soudu v Birminghamu a soucitnému gestu britského ministerstva zahraničí, konstatuje editorial. Podotýká, že několik sirotků, zjevně ze stejné rodiny, se mohlo anonymně vrátit do země poté, co se jistý britský diplomat setkal s Kurdy a děti od nich převzal.

Rodiče těchto dětí, kteří odcestovali do Sýrie v roce 2015 a později tam zahynuli, měli údajně vazby na IS, přiznává týdeník. Přesto deklaruje, že tato repatriace by měla být začátkem, nikoliv koncem širší operace, která by vrátila do vlasti veškeré britské děti s podobným osudem.

"Jejich utrpení v hrozných podmínkách přetrvávajících v provizorních vězeňských táborech na severovýchodě Sýrie si lze pouze představovat. Riziko, že se mohou radikalizovat, pokud tam budou nuceny zůstat, je vysoké. Aby bylo jasno," pokračuje renomovaný server. Zdůrazňuje, že řeč není o džihádistech v sebevražedných vestách odhodlaných ničit britský způsob života, ale o nevinných dětech uvízlých v zahraniční.

Za skandální - z morálního i právního hlediska - označuje The Observer snahu Patelové a jiných ministrů blokovat repatriaci dalších dětí. Připomíná, že představitelé britského ministerstva vnitra minulý týden vydali prohlášení, že v dohledné budoucnosti nebude žádnému z těchto dětí umožněn návrat do vlasti a žádosti konkrétních rodin a charitativních organizací budou posuzovány jedna po druhé.

Také britský premiér Boris Johnson odmítl přislíbit záchranu těchto dětí s odkazem na její náročnost, prestižní týdeník. Tento důvod ovšem zpochybňuje a zmiňuje postup britského ministra zahraničí Dominica Raaba, který se v této otázce chopil iniciativy, odmítl chladnokrevnou indiferenci Patelové a repatriaci označil za "správnou věc".

Raab by měl podle renomovaného serveru své snahy vystupňovat, protože ti, kteří jsou obeznámeni s vojenskou situací v severovýchodní Sýrii, vědí, že sice není bez rizika, ale neznemožňuje realizaci záchranné mise.

Není o čem diskutovat

"A pak jsou zde právní závazky Británie, přičemž Johnosovi a Patelové nesmí být dovoleno, aby je ořezali," píše The Observer. Za užitečné považuje shrnout povinnosti vyplývající z Konvence OSN o právech dítěte, kterou Spojené království ratifikovalo v roce 1991 a která uvádí, že "nejlepší zájem dítěte" je všemu nadřazen, že každé dítě má právo na "život, přežití a rozvoj...bez ohledu na svůj původ, pohlaví, náboženství...bez ohledu na to, co si myslí či říká, bez ohledu na pozadí jeho rodiny".

Britský server vyzdvihuje především články 38 a 39 hovořící o traumatu a opětovné integraci, které deklarují, že dětem, které byly zanedbány, zneužívány, vykořisťovány, mučeny či se staly obětí války, se musí dostat zvláštní podpora, aby se zotavily, a vlády musí učinit vše, co je v jejich silách, aby chránily děti postižené válkou a ozbrojenými konflikty.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"To je jasné a jednoznačné. Není o čem diskutovat," deklaruje editorial. Dodává, že jiné evropské země chápou své právní závazky lépe a zaujaly humánnější přístup. Pokládá proto otázku, na co myslí Patelová krom svých politických ambicí.

The Observer tak nabádá britskou vládu, aby jako celek přehodnotila svůj nepřijatelný a bezcitný postoj k uvedeným sirotkům. S tím souvisí otázka, jak naložit s přeživšími britskými matkami a jejich dětmi v syrských táborech, a proto by měl být prověřen osud všech 850 britských občanů, kteří se údajně přidali k IS, apeluje týdeník.

Tvrzení, že britský právní systém si nedokáže s touto výzvou poradit a umožnit návrat těchto osob, je chabou výmluvou pro pasivitu, tvrdí prestižní server. Konstatuje, že ponechat uvedené lidi "hnít" a "kout pikle" není racionální a zodpovědné, protože takový přístup pouze vytváří větší bezpečnostní riziko do budoucna.