Důkaz, že ukrajinský boeing sestřelili Íránci? VIDEO ukazuje osudný moment

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký list The New York Times ve čtvrtek na svých internetových stránkách zveřejnil video, které zřejmě ukazuje, jak íránská raketa nedaleko teheránského letiště zasáhla ve vzduchu letadlo. Je to v oblasti, kde se ve středu zřítil ukrajinský boeing, na jehož palubě zahynulo všech 176 osob. The New York Times uvedl, že záznam je ověřený.