ECHR: Turecko nesplnilo rozhodnutí v případě vězněného opozičníka Kavaly

Podle špiček Rady Evropy dnešní rozsudek ECHR přinesl jasné sdělení, že Turecko neplní své mezinárodní závazky. "Znovu vyzýváme k okamžitému propuštění Kavaly," uvedli vedoucí představitelé organizace.

Turecké ministerstvo zahraničí uvedlo, že je rozsudkem zklamáno. Výbor ministrů vyzvalo, aby jednal bez předsudků.

Výbor ministrů v únoru požádal ECHR, aby vyhodnotil, zda Turecko splnilo rozhodnutí štrasburského soudu z roku 2019 o propuštění tureckého mecenáše Kavaly. Soud tehdy Ankaře nařídil propustit muže, který byl vězněn dlouhá léta, aniž byl za něco odsouzen. Turecko sice Kavalu nepropustilo, tvrdilo ovšem, že jeho vazba se týkala jiného případu, než kterým se zabýval ECHR. Rozhodnutí štrasburského soudu se tudíž na ni nevztahovalo, tvrdila Ankara.

Tento argument ale ECHR odmítl. Podle něj nové stíhání Kavaly neobsahuje žádná nová zásadní fakta. Turecké úřady i nadále stíhaly mecenáše za aktivity, které byly zcela legální, dodal soud.

Rada Evropy zvažuje, že Turecko za věznění mecenáše potrestá. Zemi hrozí až pozastavení členství v organizaci. To je nejpřísnější trest, který bývá ale udělován jen zřídka. Organizace naposledy pozastavila členství a pak vyloučila ze svých řad Rusko kvůli válce proti Ukrajině. Podle odborníků by ale pozastavení členství mohlo být kontraproduktivní, uvedla agentura Reuters. Turecku by to mohlo poskytnout záminku, jak se vymanit z kontroly ECHR a závazků vyplývajících z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv.

Kavala dostal na konci dubna doživotí za pokus o svržení vlády. Podle jeho advokátů byl rozsudek politicky motivovaný a proces odporoval zásadám právního státu. Podobný názor vyjádřila i řada západních zemí, například USA, Německo či Česká republika. Ty také vyzvaly k propuštění Kavaly. Naopak turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a členové jeho vlády tvrdí, že v Turecku funguje justice nezávisle.

Kavala byl ve vězení, aniž byl za cokoli odsouzen, od podzimu 2017. V roce 2020 ho dokonce soud zbavil obvinění, úřady však záhy navrhly další obžalobu, aby zabránily propuštění tohoto muže, který podle agentury AFP podporoval kulturu a občanské aktivity v Turecku.