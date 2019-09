Od pátku bylo v Egyptě v souvislosti s demonstracemi zatčeno 74 lidí, informovala dnes s odkazem na bezpečnostní zdroje agentura AFP.

Jeden z obyvatel Suezu sdělil AFP, že po policejním zásahu se vytvořil tak velký oblak slzného plynu, že dosáhl až ke dveřím jeho domu, který stojí několik kilometrů od místa incidentu.

Security forces in Suez, historically a bastion of resistance in #Egypt forcibly disperse pro-democracy protesters in the centre of the city.



The movement to oust @AlsisiOfficial is building rapidly across the country#ارحل_ياسيسي #ميدان_التحرير_الان



pic.twitter.com/xgJaQ2LHHc