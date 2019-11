Ve dnes zveřejněné zprávě to napsala nevládní organizace pro lidská práva Amnesty International (AI). Egyptská vláda zatím na zprávu nereagovala, dlouhodobě však podobná obvinění odmítá.

Podle AI využívá režim autoritářského prezidenta Abdala Fattáha Sísího k umlčení opozice stále častěji takzvanou Nejvyšší prokuraturu pro státní bezpečnost (SSSP). Ta má být zodpovědná za vedení soudního řízení například ve věcech terorismu. Egyptské úřady však podle AI zneužívají nedávno přijatých protiteroristických zákonů a zatýkají osoby za účast na pokojných protestech, či kvůli "směšným" záminkám, jako například za mávání duhovou vlajkou na koncertě.

We call on #Egypt's @AlSisiOfficial to immediately and unconditionally release all the people detained for peacefully expressing their opinions or for defending human rights or carrying out journalistic work. Join us. https://t.co/2vTtIjgz1I