Egyptský soud osvobodil syny exprezidenta Mubaraka, čelili závažnému obvinění

Prokuratura se ještě může proti rozsudku odvolat, uvedla s odvolání na soudní zdroje agentura Reuters.

Alá a Gamál Mubarakovi byli spolu s dalšími sedmi lidmi obviněni z nelegálního obohacení při prodeji banky Al Watany kuvajtské národní bance v roce 2007. Oba Mubarakovi synové vinu popřeli. Dnešnímu soudnímu státní, které se z bezpečnostních důvodů konalo v budově policejní akademie, byli přítomni.

#Mubarak’s sons .@AlaaMubarak_ & Gamal deemed innocent on all charges in the stock market fraud case. They were already freed in 2015 for several corruption cases https://t.co/G9wYOk3MQ5براءة-علاء-وجمال-مبارك-بقضية-التلاعب-في-البورصة- #Egypt