Epidemie Covid-19 v Íránu: Zemřelo již 194 lidí, aerolinky zastavují lety do Evropy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nemoci COVID-19 vyvolané novým typem koronaviru podlehlo v Íránu už 194 lidí. Nakažených je 6566. Ve státní televizi to dnes oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Letecká společnost IranAir zastavila do odvolání všechny lety do Evropy.