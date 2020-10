Epidemie covid v Izraeli patrně zpomaluje, uzávěra platí dál

Podle studie izraelského ministerstva zdravotnictví má však protilátky na koronavirus kolem 5,5 procenta izraelské populace, což k dosažení takzvané kolektivní imunity zdaleka nestačí.

Celoplošná uzávěra bude v Izraeli vzhledem k obávám ze zhoršení epidemické situace platit nejméně do poloviny října.

Od začátku pandemie se nákaza koronavirem v devítimilionovém Izraeli potvrdila u více než 283.500 lidí, zotavilo se jich přes 220.000 a 1824 zemřelo.

Ve středu tam podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo dalších 4129 infikovaných. Aktivních případů je v zemi nyní 61.639, což je nejméně od 25. září. Hospitalizováno s covidem-19 je 1632 pacientů, z nichž 878 je ve vážném stavu a 240 na plicní ventilaci.

Z celkového počtu provedených testů procento pozitivních nálezů v uplynulých týdnech stabilně klesá. Jelikož se počty provedených testů za den v průběhu týdne různí, je právě tento údaj klíčový pro zjištění, jak moc se nákaza šíří.

V prvních třech zářijových týdnech se míra pozitivních testů pohybovala mezi sedmi a deseti procenty. Strmý nárůst pak země evidovala od 20. září. Koncem září pak zaznamenala rekordních více než 15 procent pozitivních testů na celkový objem testů za den. Za středu, kdy bylo provedeno 46.350 testů, tento údaj činil 8,9 procenta, což je nejméně od 16. září.

Aktuální vývoj naznačuje, že třítýdenní celoplošná uzávěra začíná přinášet kýžené výsledky, což je podle místních činitelů důvodem k opatrnému optimismu. Izraelci se podle současných přísných pravidel nesmí vzdalovat více než kilometr od domova, pokud nejde o nezbytné cesty. Omezeny jsou také náboženská shromáždění a protesty. Kvůli obavám ze zhoršení trendu nebudou restrikce uvolněny nejméně do 14. října.

Ještě minulou středu totiž Izrael hlásil rekordních více než 9000 případů za den. Počet provedených testů od té doby klesl, patrně i kvůli židovským svátkům.

Celostátní serologická studie ministerstva zdravotnictví provedená mezi červencem a zářím zjistila, že protilátky na koronavirus má 5,5 procenta Izraelců. Mezi ultraortodoxními židy byla mnohem vyšší míra protilátek, což patrně také odráží vysoké počty nakažených v těchto komunitách.

Podle srpnového odhadu vědkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) Soumyi Swaminathanové by se však muselo nakazit 60 až 70 procent populace, aby se koronavirus přestal šířit. WHO zároveň varovala, že docílení kolektivní imunity není v tuto chvíli řešení, na které by se lidé měli upínat. Bez účinné vakcíny, by nekontrolované šíření koronaviru totiž podle odborníků bylo nebezpečným hazardem.