Erdogan a Merkelová dnes jednali o syrských běžencích a v Libyi

Merkelová slíbila, že Německo finačně pomůže zlepšit humanitární situaci běženců ze syrské provincie Idlib, kde nyní zuří největší boje v tamní občanské válce. Oba státníci hovořili i o situaci v Libyi a dopoledne společně otevřeli nový kampus turecko-německé univerzity, uvedla agentura DPA.

Erdogan na společné tiskové konferenci s Merkelovou uvedl, že před boji v provincii Idlib na severozápadě Sýrie utíká k tureckým hranicím na 400.000 lidí. Turecko už dříve během syrské občanské války hranice uzavřelo, protože na jeho území žije již na 3,6 milionu syrských uprchlíků. U hranic na syrském území začaly turecké nevládní organizace stavět domy pro uprchlíky, uvedla dnes agentura Reuters. Merkelová v Istanbulu slíbila, že Německo pomůže situaci uprchlíků z Idlibu zlepšit.

Oba státníci hovořili také o situaci v Libyi, kam Turecko nedávno poslalo vojenské experty na pomoc mezinárodně uznávané libyjské vládě Faíze Sarrádže. Proti ní bojuje samozvaná Libyjská národní armáda v čele s polním maršálem Chalífou Haftarem. Erdogan dnes uvedl, že je třeba zesílit tlak na "pučistu Haftara", aby podpořil dokument přijatý v neděli na mezinárodní konferenci v Berlíně. Text, který má 55 bodů, požaduje mimo jiné návrat k politickému jednání o míru v Libyi.

Merkelová s Erdoganem dopoledne v Istanbulu slavnostně otevřeli nový kampus turecko-německé univerzity. Ta byla založena v roce 2008 a výuka začala v roce 2013. Merkelová při otevření kampusu mimo jiné zdůraznila důležitost svobody ve vědě a školství.

Turecký režim v posledních letech vyhodil z práce řadu státních zaměstanců, včetně učitelů, kvůli podezření z jejich spolupráce s hnutím duchovního Fethullaha Gülena. Toho Ankara viní z dlouhodobé snahy svrhnout Erdoganovu vládu a Gülenovy příznivce, i jen domnělé, soudně stíhá. Tisíce jich skončily ve vězení a řada před represemi utekla, mimo jiné do Německa.

Otázka migrace dlouhodobě kalí vztahy Turecka s Německem i s celou Evropskou unií, s níž Ankara před třemi lety uzavřela dohodu, jež výrazně zmírnila masovou migrační vlnu do Evropy. V posledním roce se ale příliv migrantů do EU, konkrétně do Řecka z Turecka, opět zvýšil.

Merkelová dnes podle DPA rovněž slíbila Ankaře podporu při posílení pobřežních hlídek mezi Tureckem a Řeckem. Spolková kancléřka také uvedla, že s Erdoganem hovořila o vězněných novinářích turecko-německého původu v Turecku. Podle DPA Erdogan slíbil jednat o těchto kauzách případ od případu.