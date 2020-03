Erdogan doporučil Turkům, aby nevycházeli ven

"Žádný z našich občanů nesmí opustit svůj domov a stýkat se s ostatními, jestliže to nebude opravdu nutné. A to až do chvíle, než hrozba pomine," řekl Erdogan na speciální schůzce v Ankaře, která se uskutečnila kvůli šíření koronaviru. "Naši občané, kteří chodí do práce, by se měli vracet hned na konci pracovního dne přímo domů," dodal.

Turecko v noci na dnešek oznámilo první úmrtí související s nemocí COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje. Země v úterý potvrdila 98 nakažených, ještě v pondělí jich bylo 47. Turecko v souvislosti se šířením nákazy uzavřelo kavárny, zakázalo hromadné modlitby a pozastavilo lety do asi 20 zemí.

Řecko ve snaze zabránit šíření koronaviru od čtvrtka zakáže veřejné shromažďování deseti a více osob. "Pohyb mimo domov musí být omezen na absolutní minimum a jen z nezbytných důvodů," řekl novinářům řecký ministr pro mimořádné situace Nikos Hardalias. Tomu, kdo poruší zákaz shromažďování, hrozí pokuta 1000 eur (přes 27.000 Kč), dodal ministr. Vláda již v úterý nařídila uzavření všech obchodů kromě lékáren, potravin a benzinových stanic na dobu nejméně deseti dnů.

Řecko dnes zaznamenalo nárůst počtu nakažených o 31, celkový počet infikovaných je tak 418. Pět osob na nemoc COVID-19 zemřelo.