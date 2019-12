Erdogan hrozí USA odvetou, ve hře je i uzavření strategické základny Incirlik

Vztahy mezi Washingtonem a Ankarou jsou dlouhodobě napjaté, a to především kvůli tureckému postupu v Sýrii a tureckému nákupu ruských systémů protivzdušné obrany S-400.

Leteckou základnu Incirlik používají Spojené státy k operacím na Blízkém východě, zejména v boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS) v Sýrii a v Iráku. Média se rovněž shodují v tom, že na základně, kde jsou přítomni už desítky let, mají Američané uskladněné jaderné zbraně.

O uzavření Incirliku i dalších základen, které v Turecku Američané využívají, tento týden hovořil i turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu.

Turkish FM #Cavusoglu on possible #US #sanctions: “Everything including #Incirlik [base] and #Kurecik [base] could be brought to the agenda."



"What is important is what the [U.S.] administration will decide." pic.twitter.com/Xg5vI7lPWL