Erdogan likviduje svobodu médií. Opoziční novinář Dündar dostal 27 let vězení

Kauza se týká zveřejnění fotografií a videa se záběry vozů s tureckými zbraněmi určenými syrským povstalcům v opozičním listu Cumhuriyet v roce 2015. Dündar byl tehdy šéfredaktorem toho deníku. Na záběrech z ledna 2014 byla auta se zbraněmi vyslaná tureckou tajnou službou do Sýrie. Turecká vláda tehdy tvrdila, že vezla pomoc Turkmenům v Sýrii.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už v roce 2015 prohlásil, že Dündar za reportáž o dodávkách zbraní "zaplatí velkou cenu". Kvůli této kauze byly v Turecku odsouzeny na dvě desítky lidí.

Istanbulský soud dnes udělil Dündarovi trest 18 let a devět měsíců za špionáž a osm let a devět měsíců za podporu ozbrojené teroristické organizace. Špionáž se týká reportáže o dodávkách zbraní a druhý trest dostal podle soudu za podporu hnutí duchovního Fethullaha Gülena, který žije dvacet let v USA a jehož Erdogan viní ze snahy svrhnout jeho vládu.

Court sentences journo #CanDündar to 27 years and 6 months in prison!



Dündar is sentenced to 18 yrs + 9 mo for “obtaining documents for the purpose of political espionage” & 7 yrs + 21 mo for “aiding a terrorist organization” charges. New arrest order issued with the verdict. pic.twitter.com/HvSQJ0QwcJ