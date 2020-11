Erdogan navštívil Severní Kypr, Nikósie to označila za provokaci

"Naší prioritou je zajistit spravedlivé, trvalé a udržitelné řešení... Dvoustátní řešení je třeba vyjednat na základě rovnosti dvou svrchovaných celků," řekl Erdogan. Informovala o tom agentura Reuters.

Turecký prezident také odsoudil "diplomatické hry", které podle něj rozehrává mezinárodní společenství ve sporu mezi Tureckem, Kyprem a Řeckem ohledně práva na průzkum ložisek surovin ve Středomoří. Podle Atén, Kypru i Evropské unie Ankara průzkum provádí neoprávněně, protože se pohybuje mimo své teritoriální vody, Turecko to odmítá.

President @RTErdogan arrived in Lefkosa, the capital city of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), to pay an official visit at the invitation of President Ersin Tatar of the TRNC. https://t.co/G4Quc4djpy pic.twitter.com/1R5bHkBXmo