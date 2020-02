Erdogan pohrozil bojem v syrském Idlibu, ultimátum dle jeho slov vypršelo

Syrská vláda chce získat kontrolu nad Idlibem, jehož větší část má v rukou opozice a také skupiny islámských radikálů. Některé opoziční skupiny podporuje Turecko, které má v části Idlibu na základě dohody s Ruskem 12 pozorovatelských postů.

4 civilians, including a child and two women, were killed and 12 others, including 3 women and 6 children, were wounded as a result of the Assad regime's warplanes targeting residential neighborhoods in the city of Binish City in #Idlib this afternoon. pic.twitter.com/1cDF1MluCM