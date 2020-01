Erdogan pohrozil vojenským zásahem v Idlibu, k Turecku míří davy uprchlíků

Syrská armáda od loňska bojuje o Idlib, který je poslední provincií, jejíž většinu ovládají odpůrci Damašku a skupiny islámských radikálů. V posledních týdnech boje zesílily a účastní se jich jako spojenec Damašku i ruská armáda.

Agentura Reuters píše, že syrské vojsko od minulého týdne urychlilo postup a vybojovalo několik desítek měst a vesnic včetně strategického Maara an-Numánu. Turecká armáda má v oblasti vlastní pozorovatelská stanoviště v rámci dohody, již Ankara uzavřela v roce 2018 s Ruskem. Turecko podporuje některé z povstaleckých skupin, proti nimž Rusové bojují. Podle amerických zdrojů boje vyhnaly z domovů na 700.000 lidí.

Erdogan dnes zopakoval, že Ankara nedovolí žádné hrozby od své jižní hranice, i kdyby to mělo znamenat povolat armádu. "Bude-li někdo ohrožovat naše území, uděláme, co bude nezbytné. Jestliže se situace v Idlibu co nejrychleji nevrátí do normálu, nebudeme mít jinou možnost než použít armádu," řekl Erdogan.

Turecko vedlo v Sýrii v minulosti už tři vojenské ofenzivy, tu poslední loni u své hranice na severovýchodě Sýrie. Cílem bylo vytlačit odtud jednotky syrských Kurdů a vytvořit bezpečný prostor pro návrat uprchlíků.

Kreml dnes oznámil, že Rusko v Idlibu plní své povinnosti a že víc Moskvu znepokojují útoky na syrské vojáky na ruské letecké základně Hmímím v provincii Latákíja.