Erdogan se setká s Putinem. OSN obviňuje Rusko a Turecko z válečných zločinů v Sýrii

"Pojedu do Moskvy, abych tam projednal vývoj (ohledně Sýrie) s panem Putinem. Doufám, že podnikne potřebné kroky k příměří a že najdeme řešení této záležitosti," řekl Erdogan v projevu v Ankaře.

Vyšetřovatelé zvláštní komise OSN mezitím ve své zprávě uvedli, že se Moskva a Ankara možná v Sýrii dopustily válečných zločinů, informují agentura Reuters a server listu The Moscow Times.

Zatímco ruské nálety na povstalci ovládané oblasti zabíjely civilisty, spojenci Turecka podle zprávy vraždili v oblastech obývaných Kurdy. Vyšetřovatelé zkoumali období mezi červencem 2019 a únorem letošního roku.

Rusko, které je spojencem Damašku, v této době podle nich podniklo nálety na tržiště a tábory pro vnitřně vysídlené osoby. Komise také popsala zločiny, které údajně páchali v Kurdy obývaných oblastech rebelové, za nimiž stojí Turecko. Pokud tito rebelové podle OSN jednali na pokyn Turecka, mohla by Ankara čelit obvinění z válečných zločinů.

Turecko v neděli oznámilo, že spustilo vojenskou ofenzivu proti silám syrského prezidenta Bašára Asada na severozápadě Sýrie. Ankara tím reaguje na útoky, které jí minulý týden v provincii Idlib způsobily silné ztráty.

Ofenziva syrské a ruské armády v Idlibu začala v prosinci. Jejím cílem je získat provincii pod kontrolu režimu prezidenta Asada. Většinu oblasti zatím mají v rukou islámští radikálové a oponenti syrské vlády, z nichž některé podporuje Turecko.

9 people have been killed since the morning so far as a result of aerial and artillery shelling by the regime and Russian in #Idlib and #Aleppo, as the shelling continues. Our #WhiteHelmets' search and rescue operations continue until now. pic.twitter.com/yaRNAU9u9p