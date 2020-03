Erdogan vyzval Turky k dobrovolné karanténě

Turecký prezident dnes vyzval více než 80 milionů obyvatel země, aby zůstali doma a chodili ven je v nejnutnějších případech. "Jde o dobrovolnou karanténu. Co to znamená? To znamená: nechoďte z domu," řekl Erdogan. Dodal ale, že lidé mají doma i v práci dodržovat mezi sebou bezpečnou vzdálenost, nepoužívat veřejnou dopravu, když nemusí, a nemají chodit ven, s výjimkou cest k lékaři či na nákup.

Erdogan také oznámil, že ve 30 metropolitních provincích z celkem osmi desítek provincií v zemi budou zřízeny krizové výbory, které v případě nutnosti přijmou opatření proti šíření koronaviru.

V Turecku se k dnešnímu dni potvrdilo 5698 případů nákazy koronavirem, uvedl dnes ministr zdravotnictví Fahrettin Koca. Počet obětí z řad infikovaných podle něj za poslední den vzrostl o 17 na 92.

Turecko už v předchozích týdnech přijalo řadu opatření proti šíření koronaviru, volný pohyb lidí ale zatím výrazně neomezilo. Uzavřelo ale školy, bary či diskotéky, zakázalo náboženská shromáždění a odložilo sportovní utkání. Postupně také rozšiřovalo seznam zemí, s nimiž Ankara přerušila letecké spojení. Minulý týden jich bylo sedm desítek, včetně ČR.