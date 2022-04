Erdogan znovu nabídl zprostředkování míru mezi Ruskem a Ukrajinou

"Během rozhovoru prezident Putin poděkoval prezidentovi Erdoganovi za výměnu ruského pilota Konstantina Jarošenka za (bývalého) příslušníka americké námořní pěchoty Trevora Reeda, který se uskutečnil ve středu v Turecku za koordinace a kontroly turecké Národní zpravodajské organizace (MIT)," citovala agentura TASS vyjádření kanceláře tureckého prezidenta.

Erdogan dal také najevo, že je připraven "chopit se iniciativy" ohledně ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou.

Kreml avizoval, že Putin má dnes na programu mimo jiné tři mezinárodní hovory, ale o telefonátu s Erdoganem podrobněji neinformoval.

Reed, který dnes přistál ve Spojených státech, byl v Rusku zadržen v srpnu 2019 a následně odsouzen na devět let do vězení za napadení policistů v procesu, který obžalovaný i Washington označovali za politický. Rusko jej vyměnilo za pilota Konstantina Jarošenka, který po zadržení v Libérii dostal v USA v roce 2011 trest 20 let odnětí svobody za účast na obchodu s kokainem.