Erdogana čeká setkání s Bidenem, žádá víc než jen prázdná slova

S odkazem na prohlášení Ankary o tom dnes informovaly agentury AFP a Reuters. Setkání potvrdil i Bílý dům. Státníci se setkají dnes či ve středu.

"Chceme výsledky, ne prázdná slova," řekl Erdogan novinářům před odletem na summit. V Madridu ho čeká také jednání s vedením aliance a lídry Švédska a Finska. "V NATO jsme už 70 let a nejsme členy jen náhodou," dodal prezident. "Pokud se Švédsko a Finsko mají stát členy NATO, musí vzít v úvahu obavy Turecka, jinak to nejde," zopakoval Erdogan.

Ankara má výhrady k žádosti severských zemí o vstup do NATO, protože podle ní podporují kurdské teroristické skupiny a blokují vývoz zbraní do Turecka. Erdoganova vláda ale za teroristy označuje i své kritiky a Kurdové čelí za Erdoganova režimu v zemi represím. Dvě skandinávské země o vstup do obranné aliance zažádaly po začátku války na Ukrajině.

Ankara si původně objednala 100 stíhaček F-35, které vyrábí firma Lockheed Martin. USA ale Turecko v roce 2019 z programu vyřadily kvůli tomu, že nakoupilo ruský systém protiletadlové raketové obrany S-400. Turecko chce po USA jako náhradu 40 nových stíhaček F-16 a modernizaci strojů, které má již ve výzbroji.

Poslední setkání Erdogana a Bidena se po měsících neshod mezi Ankarou a Washingtonem uskutečnilo loni v říjnu v Římě na okraj summitu skupiny G20, uvedla AFP.