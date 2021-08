Evakuační lety byly obnoveny. Kábul opouští tisíce lidí

V blízkosti letiště jsou nadále davy lidí, kteří se snaží za každou cenu opustit zemi, nad níž převzalo moc radikální islamistické hnutí Tálibán.

Vojenskou část kábulského letiště spravuje americká armáda, která dohlíží na evakuaci cizinců a jejich afghánských spolupracovníků. Civilní část mezinárodního letiště má již pod kontrolou Tálibán. Jeho členové kontrolují u brány dokumenty příchozích, dovnitř pouštějí podle agentury AP jen málo pasažérů. Podle agentury DPA komerční lety zatím nebyly obnoveny.

Británie dnes uvedla, že dosud evakuovala 2052 Afghánců a 306 britských občanů. Za poslední den ze země odvezla zhruba 700 lidí. Další speciály Londýn do Kábulu teprve vysílá. Británie chce v příštích letech poskytnout azyl až 20.000 Afgháncům.

Britský velvyslanec v Afghánistánu Laurie Bristow dnes řekl, že Británie v Kábulu spolupracuje s Tálibánem na "taktické, praktické úrovni" kvůli evakuaci britských občanů a vybraných Afghánců. Evakuační program přitom podle něj bude trvat dny, nikoli týdny. "Je zajímavé, že se Tálibán rozhodl podporovat tuto operaci," řekl Bristow ve videu natočeném v Kábulu.

Náměstkyně amerického ministra zahraničí Wendy Shermanová však následně prohlásila, že tálibové navzdory svým veřejným prohlášením a slibům neumožňují přístup na letiště některým Afgháncům, kteří se snaží dostat do evakuačních letů.

Spojené státy z Kábulu za uplynulých 24 hodin vypravily 18 letů, na jejich palubě bylo 2000 lidí, včetně 325 Američanů, uvedl Pentagon. Američané chtějí ze země evakuovat až devět tisíc lidí denně.

Francie podle AFP z Kábulu odvezla 216 lidí, většinou Afghánců. Turecko z Afghánistánu evakuovalo 42 svých občanů, Německo od neděle odvezlo 500 lidí. Z Afghánistánu odletělo také evakuační letadlo slovenské armády, detaily přesunu mají být zveřejněny na čtvrteční tiskové konferenci. Z Kábulu do Česka směřuje i třetí český vojenský speciál, který je v Praze očekáván ještě dnes v noci. Italská armáda přivezla dnes na římské letiště z Afghánistánu dalších 86 lidí, dalších asi 150 osob má na palubě dvou letounů z Kábulu vyrazit ještě dnes, uvedla agentura ANSA.

Španělsko se chystá z Kábulu odvézt až 600 lidí, kteří jsou na seznamu vytvořeném jeho ministerstvem zahraničí. Do Španělska budou také převezeny podle nynějších odhadů asi čtyři stovky lidí, kteří v Afghánistánu spolupracovali s institucemi Evropské unie. Madrid jim poskytne dočasnou mezinárodní ochranu, než se rozhodne, které země EU si je převezmou.

Přesun svých zaměstnanců z Afghánistánu do Kazachstánu dnes oznámila Organizace spojených národů, která má v zemi 300 zahraničních zaměstnanců a 3000 místních spolupracovníků. Evakuace se týká asi stovky z nich, organizace chce ale nadále "poskytovat pomoc afghánskému lidu v jeho těžkých chvílích", uvedl Reuters.

Na letišti v Kábulu nyní působí 4500 příslušníků americké armády, v horizontu několika dní by jich mělo být 6000, uvedl armádní zdroj. Turecko dříve nabídlo, že bude zajišťovat provoz mezinárodního letiště, teď pomáhá s udržením pořádku na letišti a v jeho okolí, stejně jako členské země NATO.

Sedmnáct lidí dnes utrpělo zranění v tlačenici před letištěm. Podle představitele jedné ze západních mocností osloveného agenturou Reuters je řešení nepokojů na letišti opravdová výzva, protože nikdo nemá oprávnění zasáhnout. Velitelé a řadoví bojovníci Tálibánu u letiště stříleli do vzduchu, aby rozehnali dav, nikoho ovšem nechtěli zranit. Podle představitele NATO nejsou zprávy o tom, že by tálibové použili proti davům u kábulského letiště násilí. Civilisté byli vyzváni, aby se přestali kolem letiště shromažďovat, pokud nemají pas a vízum, které by jim umožnily odlet ze země.