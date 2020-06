Evropští politici odrazují Izrael od anexe údolí Jordánu, ostrý dopis podepsali i čeští Piráti

Úterní zveřejnění dopisu v několika evropských denících přichází týden předtím, než by proces anexe mohl začít. Podle koaliční smlouvy, která minulý měsíc vedla k vytvoření nové izraelské vlády, se o anexi může začít hlasovat v parlamentu od 1. července.

Rozšíření izraelské svrchovanosti na palestinská území s izraelskými osadami je projektem dlouholetého premiéra Benjamina Netanjahua a je v souladu s kontroverzním plánem amerického prezidenta Donalda Trumpa na řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Pokud bude anexe schválena, Izrael by zabral až 30 procent Západního břehu, tedy území, s nímž Palestinci počítají pro svůj budoucí stát. Palestinská samospráva krok rozhodně odmítá.

V dopise zaslaném ministerstvům zahraničí evropských zemí varuje 1080 poslanců z 25 evropských zemí, že jednostranné zabrání části Západního břehu může být "osudné pro vyhlídky na mír mezi Izraelem a Palestinou a bude v rozporu s nejzákladnějšími pravidly, jimiž se řídí mezinárodní vztahy". Zdůrazňují také, že má potenciál destabilizovat celý region.

Signatáři upozorňují, že ponechání anexe bez kritické odezvy povzbudí další státy k řešení svých územních nároků "bez ohledu na základní principy mezinárodního práva". Možnost uvalení sankcí na Izrael v případě dokončení anexe dopis výslovně nezmiňuje.

Podle BBC se jedná o známku rostoucího mezinárodního tlaku na Izrael, aby od anexe upustil. Iniciátorem dopisu je bývalý předseda izraelského parlamentu Avraham Burg spolu s třemi dalšími izraelskými veřejnými osobnostmi, které podporují takzvané dvojstátní řešení izraelsko-palestinského sporu.

Z českých zákonodárců podepsali dopis někteří členové Pirátské strany - europoslanci Markéta Gregorová a Mikuláš Peksa a dále sněmovní poslanci František Kopřiva, Jan Lipavský, František Navrkal a Ondřej Profant.

Generální tajemník OSN António Guterres dnes vyzval Izrael, aby se vzdal záměru anektovat oblasti s izraelskými osadami na okupovaném palestinském Západním břehu Jordánu. Pokud se anexe uskuteční, bude to podle Guterrese nejen nejvážnější porušení mezinárodního práva, ale vážně to poškodí i naděje na obnovu izraelsko-palestinských rozhovorů.

"Vyzývám izraelskou vládu, aby opustila plány na anexi," prohlásil Guterres v Radě bezpečnosti OSN. "Pokud bude realizována, stane se anexe nejvážnějším poručením mezinárodního práva, vážně naruší vyhlídky na řešení v podobě dvou států a podkopá možnosti na obnovu jednání," dodal. Upozornil tak na to, že začlenění části palestinského území pod Izrael zkomplikuje vznik budoucího palestinského státu.

Plán Izraele na připojení části palestinských teritorií v květnu odsoudili v novinovém článku také šéf české diplomacie Tomáš Petříček a jeho dva předchůdci v ministerské funkci Lubomír Zaorálek a Karel Schwarzenberg. Záměr by byl podle nich porušením mezinárodního práva a do budoucna by vyloučil vytvoření samostatného palestinského státu. Petříčka za tento krok kritizovali prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš.