Exploze v Bejrútu má už 154 obětí. Čeští hasiči prohledávají trosky, Člověk v tísni spustil sbírku

V přístavu vybuchl sklad s 2750 tunami dusičnanu amonného, který tam byl neprofesionálně uskladněn šest let od svého zabavení z lodi ruského podnikatele. Občané vinu přičítají zejména politikům, kteří navzdory upozorňování vedení přístavu nezajistili převoz a zabezpečení látky. Vláda ve čtvrtek dala vyšetřovací komisi na objasnění okolností katastrofy čtyři dny.

V pátrání po zavalených na místě neštěstí pokračují i čeští hasiči. Podle šéfa jejich týmu Jiřího Čmakala jsou všichni v pořádku, dva psi byli lehce zraněni, ale po ošetření jsou opět v akci.

"Bezpečnostní situace v oblasti je stabilní. Všichni členové týmu jsou v pořádku, po včerejším nasazení evidujeme lehká zranění dvou psů - řezné rány na tlapách. Vše jsme ošetřili na místě a oba psi pokračují v misi," citoval Hasičský záchranný sbor ČR Čmakala na twitteru. Podle mluvčí hasičů Nicole Studené se družstva mají střídat po šesti hodinách.

Podle sdělení hasičů na twitteru je úkolem týmu "potvrdit, že se v troskách nikdo nenachází". Dnes se tým bude přesouvat do nového sektoru, přičemž převoz zajistí libanonská armáda. Svůj pohyb hasiči konzultují také s českou ambasádou.

Dnes večer odletí do Bejrútu odborník na krizové řízení Miroslav Lukeš z hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. "Ten byl Českou republikou nominován a následně zařazen do koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské unie," uvedla Studená. V Libanonu se bude Lukeš podílet na koordinaci vyhledávacích a záchranných týmů.

Výbuch v přístavu zdemoloval i železobetonové obilné silo, které postavil před 50 lety pardubický podnik Průmstav, a zdevastoval celé čtvrti ve městě. Přes 5000 lidí bylo zraněno. Podle libanonského prezidenta Michela Aúna výbuch způsobilo 2750 tun špatně uskladněného dusičnanu amonného, který se často využívá v hnojivech, jako dezinfekční prostředek vody a díky oxidačním vlastnostem i v pyrotechnice. V souvislosti s výbuchem bylo zadrženo 16 představitelů bejrútského přístavu a celní správy.

Agentura DPA s odvoláním na sdělení Libanonského červeného kříže napsala, že se stále více než 100 lidí pohřešuje.

Do Libanonu ve středu přiletěly čtyři desítky specialistů z českého týmu USAR (Urban Search and Rescue Team, Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí), kteří jsou cvičení na vyprošťování lidí z trosek, ve skupině jsou také kynologové se psy, statik či lékař. Nasazeni byli se zpožděním ve čtvrtek kvůli průtahům ze strany libanonské armády. V pátrání kromě Čechů pomáhají také francouzské či ruské týmy.

Zhruba 300.000 lidí v aglomeraci se kvůli výbuchu, jehož mohutná tlaková vlna zdemolovala okna a dveře mnoha bytů, nemůže vrátit domů. S velkým náporem zraněných se mezitím potýkají poničené nemocnice. Škody úřady podle AP odhadují až na 15 miliard dolarů.