Fórum o holokaustu provázejí rozbroje. Duda se urazil kvůli Putinovi

Polský prezident Andrzej Duda začátkem ledna oznámil, že na připomínkové akce k 75. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi nepojede. Hlavním důvodem je podle něj to, že mu organizátoři na setkání v jeruzalémském památníku holokaustu Jad vašem nedali prostor vystoupit s projevem, přičemž k publiku bude mluvit ruský prezident Vladimir Putin. Duda tvrdí, že pro Polsko je toto rozhodnutí ponižující.

