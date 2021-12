Hlůšková údajně opustila Pákistán. Ministerstvo informaci nepotvrdilo

Podle dřívějších informací serveru iDNES.cz čekala Hlůšková v Islámábádu na vydání pasu, které se zkomplikovalo. Zároveň celníci podali odvolání proti jejímu propuštění a chtěli předložit soudu nové důkazy zejména o tom, jak bylo nakládáno s drogami, které byly nalezeny v kufru na letišti, kam putovaly, kdo s nimi manipuloval, kdo zkoumal jejich obsah v laboratořích i o tom, jak k odhalení kufru došlo.

V březnu 2019 byla mladá Češka odsouzena k trestu odnětí svobody v délce osmi let a osmi měsíců a k pokutě 800 dolarů (asi 17.500 korun). V dubnu se proti verdiktu odvolala. Rozsudek byl podle ní "v rozporu s fakty" a nebyl podložen žádnými konkrétními důkazy. Soud jí na začátku listopadu dal za pravdu a byla zproštěna obžaloby. Propuštěna byla 20. listopadu.

Zdroj webu Blesk.cz uvedl, že dnes právní zástupce celníků u soudu uvedl, že Hlůšková opustila zemi. Její právníci požádali o vydání jejího pasu, v žádosti ale podle informací serveru nebyl podpis Hlůškové a listiny jsou padělané. Celníci podle webu tvrdili, že Hlůšková byla propuštěna ze země na speciální žádost pákistánského ministra zahraničí.

"Nemůžeme potvrdit informaci, která se dnes objevila v médiích, že by česká občanka Pákistán opustila," sdělil ČTK Jakub Augusta z tiskového odboru ministerstva zahraničí. "Platí, že s ohledem na přání rodiny i bezpečnost naší občanky nebudeme sdělovat konkrétní informace, které se týkají jejího přesunu do ČR," dodal.

Češka tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint již dříve uvedl, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (19,5 milionu korun).