Hrozí další migrační vlna ze Sýrie, varuje organizace

WFP se pro letošní operace v Sýrii nedostává 200 milionů dolarů (4,8 miliardy korun), napsala agentura AP. Dárcovská konference, již v úterý v Bruselu pořádá Evropská unie, se koná v době globálního ekonomického útlumu vyvolaného pandemií koronaviru, připomenula agentura. Na vývoj v Sýrii má navíc vliv situace v sousedním Libanonu, který se potýká s vážnou ekonomickou krizí.

Podle Beasleyho si mají dárcovské státy uvědomit, že dramatický vývoj v Sýrii může vyvolat situaci podobnou té z roku 2015, kdy se do Evropy dostal milion běženců. Pokud nebude do země dopravena dostatečná pomoc, udělá 6,5 milionu Syřanů, kteří jsou na území Sýrie, ale mimo své domovy, to, co je nezbytné pro to, aby uživili své děti - vydají se do jiných států, upozornil Beasley. "Musíme se s tím vypořádat teď, jinak se ocitneme v situaci masové migrace podobně jako v roce 2015," řekl.

Sousední státy od té doby pozavíraly hranice a dodávky humanitární pomoci se staly předmětem politického vyjednávání. Letos musela OSN zastavit konvoje z Iráku, protože Rusko v Radě bezpečnosti OSN vetovalo rezoluci, která měla pokračování této pomoci umožnit. Konvoje se do Sýrie nyní dostávají jenom dvěma přechody z Turecka. Rada bezpečnosti OSN uvažuje o nové rezoluci, jež by umožnila zprovoznit přechody z Iráku. Humanitární organizace chtějí, aby rada zajistila podmínky pro dodávky potravin a zdravotních potřeb do přeplněných uprchlických táborů.

Podle odhadu žije až 80 procent Syřanů v bídě a přístup k dostatku potravin komplikuje epidemie koronaviru. Beasley řekl, že se s hladem potýká 9,3 z 20 milionů Syřanů a z nich milion je na pokraji vyhladovění. WFP loni poskytoval pomoc 6,7 milionu Syřanů, teď ji potřebuje 9,3 milionu lidí.