Hrozí vlna tří milionů uprchlíků, je třeba tvrdě potrestat Rusko, zní z USA

Zadostiučinění pro Washington

Po porušení posledního příměří, které dodržovaly pouhé dva dny, syrské, ruské a íránské jednotky bombardují a ostřelují civilní cíle, tvrdí americký deník. Odkazuje na prohlášení Mezinárodního červeného kříže, že v důsledku jejich akcí jen v lednu opustilo své domovy v Idlibu 150 tisíc lidí.

Syrské, ruské a íránské jednotky dosud dobyly dvě města a strategickou silnici spojující Damašek s městem Aleppo na severu země, nastiňuje editorial. Dodává, že zatím není jasné, zda mají v plánu pokračovat dále do provincie, která je jednou z poslední oblastí pod kontrolou syrských povstalců.

"Pokud tak učiní, (americké) ministerstvo zahraničních věcí tvrdí, že mohou přes hranici do Turecka vyhnat 3 miliony uprchlíků, včetně tisíců militantů ze skupiny napojené na al-Káidu," upozorňuje washingtonský server. Podotýká, že této ofenzivě krom uvedených extremistů výrazněji brání pouze Turecko, které v Idlibu rozmístilo své vojáky a podporuje jisté syrské bojovníky.

V důsledku toho došlo v uplynulém týdnu ke střetům mezi syrskými a tureckými jednotkami, přičemž oběti byly na obou stranách, připomíná prestižní deník. Doplňuje, že mezitím roste napětí mezi Tureckem a Ruskem, které ohrožuje dosavadní rostoucí spojenectví mezi prezidenty obou zemí, Recepem Tayyipem Erdoğanem a Vladimirem Putinem.

Washington může Erdoğanovy potíže brát jako jisté zadostiučinění, protože turecký prezident výrazně vyhrotil vzájemné vztahy, když se rozhodl nakoupit ruské zbraně a vyhnal americké a kurdské síly z jiného pásma na severu Sýrie, upozorňuje vlivný server. Konstatuje, že hlava tureckého státu je dnes konfrontován se stejnou ruskou proradností, které roky čelila předchozí Obamova administrativa.

Rusko totiž slibuje, že usměrní syrský režim prezidenta Bašára Asada, pak ale umožní jeho ofenzivy záměrným bombardováním nemocnic, škola a potravinových trhů, tvrdí Washington Post. Deklaruje, že Spojené státy si katastrofu v Idlibu nemohou dovolit.

Je třeba tlačit na Rusko, ne na Asada

"Nový příliv uprchlíků do Turecka může snadno vést k dalšímu destabilizujícímu exodu do Evropy," varuje americký deník. Obává se, že mezi ně by se mohli vmísit i mezinárodní teroristé, kteří jsou nyní shromážděni v provincii, včetně bojovníků Islámského státu, nehledě na hrozivou humanitární krizi, kterou nová ofenziva může spustit.

Americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa se proto snaží podporovat Turecko, ačkoliv zatím pouze rétoricky, rekapituluje editorial. Připomíná, že americký ministr zahraničí Mike Pompeo vydal 27. ledna prohlášení odsuzující "neospravedlnitelné útoky na obyvatelstvo v severozápadní Sýrii" a oznámil, že Spojené státy jsou připravené podniknout ty nejrazantnější diplomatické a ekonomické kroky proti Asadovu režimu a všem státům a jedincům, kteří jeho brutálnímu postupu pomáhají.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Na středečním mediálním brífinku zvláštní zmocněnec Spojených států pro Sýrii James F. Jeffrey přičetl vinu za novou ofenzivu přímo Moskvě, upozorňuje Washington Post. Dodává, že to by mohlo naznačovat, že na pořadu jsou další americké sankce proti Rusku.

Jeffrey ovšem uvedl opak, když prohlásil, že Washington zaměří svůj tlak primárně na Sýrii a tamní vládu, upozorňuje renomovaný deník. Varuje, že to mnoho úspěchů nepřinese, protože syrská ekonomika je již tak v troskách, a tak Trumpova administrativa - pokud chce skutečně usměrnit poslední krveprolití - musí svůj nátlak zaměřit nikoliv na Damašek, ale na Moskvu.