Incident v Mekce: Řidič velkou rychlostí najel do vchodu Velké mešity +VIDEO

Jde o občana Saúdské Arábie a mluvčí úřadů v provincii Mekka řekl, že se incident stal ve 22:30 v pátek místního času (20:30 SEČ). Auto najelo do brány na jižním nádvoří mešity vysokou rychlostí, ale nikdo nebyl zraněn.

Today a car stormed the Masjid al-Haram in Mecca and hit one of the gates



