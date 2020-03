Irácká armáda: Při odvetných útocích USA zahynulo v Iráku šest lidí

Irácké ministerstvo zahraničí si kvůli nočním náletům předvolalo velvyslance Spojených států a Británie. "Ministr zahraničí na mimořádné schůzce s poradci, tajemníky a mluvčím jednal o opatřeních, která budou kvůli americké agresi přijata. Nařídil předvolat amerického a britského velvyslance v Bagdádu," oznámil mluvčí úřadu.

Americké ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že Spojené státy podnikly přesné údery na sklady zbraní milice Katáib Hizballáh v Iráku. Podle sdělení Pentagonu se jednalo o odvetu za středeční palbu, při níž zahynuli dva američtí a jeden britský voják.

Americké údery byly podle prohlášení "obranné, úměrné a přímou reakcí na hrozbu, kterou představují proíránské šíitské milice". Americká armáda nevydala žádný odhad počtu možných obětí svých náletů.

Irácká armáda dnes dle Reuters uvedla, že americké nálety zasáhly čtyři lokality, z nichž některé využívaly polovojenské skupiny, jiné ale oficiální irácká policie a armáda. Při útocích zahynuli tři iráčtí vojáci, dva policisté a jeden civilista. Další čtyři vojáci, dva policisté, jeden civilista a pět příslušníků polovojenských sil utrpělo zranění, sdělila armáda, která americkou akci odsoudila.

Podle iráckých náboženských úřadů je mrtvým civilistou dělník, který byl zabit, když jeden z amerických úderů zasáhl rozestavěné civilní letiště v iráckém posvátném městě Karbalá.

Írán dnes varoval amerického prezidenta Donalda Trumpa před dalšími akcemi. "Místo nepodložených obvinění a provádění nebezpečných akcí by prezident Trump měl přehodnotit americkou vojenskou přítomnost a chování vojáků USA v regionu," uvedl v prohlášení mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Músáví.

Americký ministr obrany Mark Esper v dřívějším prohlášení zdůraznil, že Spojené státy jsou připraveny opět zakročit, pokud to bude nutné. "Podnikneme jakékoliv kroky, které budou potřebné k ochraně našich vojáků v Iráku a v regionu," napsal.

As I stated earlier, the United States will not tolerate Iran-backed attacks against our people, our interests, and our Allies. All options are on the table as we work with our partners to bring the perpetrators to justice, and maintain deterrence.