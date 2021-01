Irácké síly zabily vysokého člena Islámského státu, tvrdí Bagdád

"Naše hrdinské ozbrojené složky eliminovaly velitele Daeš (arabská zkratka IS) abú Jásira Ísávího v rámci operace vedené zpravodajskými službami," uvedl premiér na twitteru.

Minulý týden se IS přihlásil ke dvěma sebevražedným útokům na bagdádském tržišti. O život při nich přišlo nejméně 32 lidí. Šlo o první velkou sebevražednou akci v Iráku za uplynulé tři roky. Irácké úřady akci označily za možné znamení, že IS opět ožívá poté, co byl v Iráku v roce 2017 vojensky poražen.

Sebevražedné útoky na civilní cíle se za americké okupace Iráku po invazi, která v roce 2003 svrhla Saddáma Husajna, děly téměř denně. Převážně za nimi stáli sunnitští povstalci. Mnozí další se později připojili k Islámskému státu. V roce 2014 se radikálům z IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a skoro třetinou Iráku. V Iráku byl IS oficiálně poražen v prosinci 2017, v Sýrii v březnu 2019.

Vůdce IS abú Bakr Bagdádí zemřel 26. října 2019 při operaci amerického komanda na severozápadě Sýrie. Podle amerického ministra obrany vojáci během akce vyzývali Bagdádího, aby se vzdal, on ale odmítl. V tunelu, kam utekl, nakonec odpálil výbušninu. Mluvčí Islámského státu po Bahdádího smrti oznámil, že organizace jmenovala svým novým vůdcem téměř neznámého muže jménem abú Ibráhím Hášimí Kurajší.