Ten byl zástupcem velitele Lidových mobilizačních sil (PMF), jež sdružují mnohé milice, z nichž některé podporuje Írán a které jsou také součástí irácké armády.

Na útok už reagovali nejvyšší íránští představitelé prezident Hasan Rúhání a duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Zazněla slova o odvetě, která skoncuje s přítomnosti Američanů v Iráku. Premiér Mahdí se obává, že americký útok "vyprovokuje v Iráku zničující válku". Útočnou akci, která se odehrála na bagdádském letišti, označil za útok na Irák a narušení jeho svrchovanosti, jež vyvolá válku v Iráku, celé oblasti a ve světě.

Abdal Mahdí působí jako úřadující premiér, protože kvůli protivládním protestům loni v listopadu podal demisi. Írán jeho vládu podporuje. Dnes premiér vyzval parlament, aby svolal mimořádnou schůzi a "přijal legislativní kroky, jež zajistí Iráku bezpečnost a svrchovanost". Dále své požadavky nespecifikoval. Solejmáního a Muhandise označil za "významné symboly vítězství nad Islámským státem" (IS). Milice PMF se podílely na boji, v němž byla tato teroristická organizace v roce 2017 v Iráku poražena.

Premiér také řekl, že USA útokem porušily podmínky dohody o působení amerických vojáků v Iráku. Dodal, že výhradní účel jejich pobytu je podílet se na výcviku iráckých bezpečnostních sil a bojovat proti IS v rámci širší koalice. USA mají v Iráku přes 5000 vojáků, do Kuvajtu nyní dorazilo několik set dalších, kteří mají kontingent posílit.

Trump's assassination of #Soleimani, the 2nd most powerful person in #Iran (without the approval of Congress) could very well precipitate war & destabilize the entire region. He has also incited US-directed terrorism for decades to come. Trump is mentally unfit to be President.