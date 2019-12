Irácký prezident vyhověl demonstrantům, odmítl jmenovat premiéra

Irácký prezident ve svém prohlášení uvedl, že mu ústava neumožňuje kandidáta na premiéra zcela odmítnout. Právě v souvislosti s tím je proto připraven navrhnout parlamentu svou rezignaci.

Sálih odmítl jmenovat novým premiérem guvernéra Basry Asaada Ajdáního. "Mým přáním je zastavit krveprolití a zajistit v zemi mír. I přes veškerý respekt k Asaadu Ajdánímu ho odmítám nominovat," nechal se slyšet irácký prezident. "Proto jsem před poslanci vyjádřil ochotu rezignovat na prezidentský post, aby oni jako zástupci lidu rozhodli, co dál," dodal.

Ajdáního navrhla na premiéra aliance Fatah vůdce šíitských lidových milicí Hádího Ámirího. Iráčtí demonstranti Ajdáního ihned odmítli, opět vyrazili do ulic a žádali, aby země měla nezávislého předsedu vlády, který nebude navázaný na žádnou z politických stran.

Podle irácké ústavy premiéra navrhuje největší blok v parlamentu, následně ho jmenuje prezident. Podle Sáliha může být odmítnutí jmenovat Ajdáního považováno za porušení ústavy, proto je připraven odstoupit. Demisi nicméně zatím nepodal. Jak poznamenala agentura Reuters, Sálihova rezignace může ještě více zkomplikovat současnou napjatou situaci v zemi. Poslanci totiž budou muset následně nejdříve vybrat jeho nástupce a ten poté nominuje nového premiéra. Dosavadní premiér Ádil Abdal Mahdí podal kvůli protestům demisi na začátku prosince.

Podle zdrojů ze Sálihova okolí prezident po svém oznámení opustil Bagdád a odjel do svého rodného města Sulajmáníja v autonomním Kurdistánu. Odtud by měl podle médií vystoupit později s televizním projevem. Komentář k poslednímu dění v zemi se objevil i na facebookové stránce blízké vlivnému šíitskému duchovnímu Muktadu Sadrovi, který podporuje protestující. "Děkujeme, pane prezidente, za to, že jste odmítl kandidáta (na premiéra), kterého odmítají i lidé. Historie i irácký lid tento postoj ocení," uvádí se na stránce.

Demonstranti dosavadní vládu kritizují mimo jiné i za neschopnost zlepšit veřejné služby, včetně školství či zdravotnictví, v zemi, která je ropnou velmocí. Z toho ale podle účastníků protestů profitují hlavně zkorumpovaní politici. Infrastruktura země je zničená letitými ozbrojenými konflikty, naposledy bojem s radikály z teroristické organizace Islámský stát.