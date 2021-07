Irák už nechce, aby se Američané podíleli na boji proti Islámskému státu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Irák už nepožaduje, aby se americké bojové jednotky podílely na operacích proti Islámskému státu (IS). O tom, kdy se stáhnou, by mělo být jasněji po pondělním jednání iráckého premiéra Mustafy Kázimího ve Washingtonu. Kázimí to řekl v rozhovoru s agenturou AP.