Írán hlásí přes 38 000 nakažených koronavirem, 2640 mrtvých

"Za posledních 24 hodin jsme měli 123 úmrtí a 2901 lidí se nakazilo. Celkový počet nakažených tím vzrostl na 38.309," napsal na sociální síť poradce íránského ministra zdravotnictví. Úřad rovněž uvedl, že z celkového počtu infikovaných se už 12.391 lidí uzdravilo.

Na Írán připadá naprostá většina nakažených v oblasti Blízkého východu. Země je nyní co do počtu infekcí sedmá na světě, vyplývá to ze statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse.

V posledních týdnech ji překonaly země jižní a západní Evropy jako je Francie, Španělsko či Německo. Nejvíce nakažených mají nyní Spojené státy, které evidují přes 123.000 potvrzených případů.