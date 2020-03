10 tisíc nakažených koronavirem na Blízkém východě, Írán žádá MMF o pomoc

Zaríf se odvolal na prohlášení šéfky MMF Kristaliny Georgievové. "Řekla, že země postižené (nemocí) COVID-19 budou podpořeny prostřednictvím pohotovostního fondu. Naše centrální banka požádala o přístup k němu s okamžitou platností," uvedl.

IMF's @KGeorgieva has stated that countries affected by #COVID19 will be supported via Rapid Financial Instrument. Our Central Bank requested access to this facility immediately.



IMF/IMF Board should adhere to Fund's mandate, stand on right side of history & act responsibly.