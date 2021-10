Írán má podle Západu změnit kurz v jednáních o jaderném programu

Teherán by podle nich měl využít šance na možný návrat Spojených států k dohodě z roku 2015, a vyhnout se tak "nebezpečné eskalaci".

"To bude možné jedině tehdy, když Írán změní směr," uvedli představitelé USA a trojice evropských zemí. "Naléháme na (íránského) prezidenta (Ebrahíma) Raísího, aby využil této příležitosti a jednal v dobrém úmyslu, aby rozhovory mohly rychle dospět k výsledku. Je to jediný bezpečný způsob, jak předejít nebezpečné eskalaci, která by nebyla v zájmu žádné země," uvedli státníci.

Letos v dubnu Írán a šestice světových velmocí zahájily jednání o tom, jak zachránit dohodu z roku 2015, označovanou jako JCPOA.

Írán jejím podpisem s pěti stálými členy Rady bezpečnosti OSN a Německem získal zrušení mezinárodních sankcí, ale měl ztlumit své jaderné aktivity. Spojené státy od dohody před třemi lety odstoupily a obnovily své protiíránské sankce. Írán dohodu JCPOA nedodržuje od roku 2019.

Agentura Reuters s odvoláním na nejmenované zdroje z americké administrativy napsala, že dnešní schůzka se uskutečnila z iniciativy německé kancléřky Angely Merkelové.