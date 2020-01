Írán může mít jadernou zbraň do jednoho roku až dvou let, varuje Francie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud bude Írán pokračovat ve vypovídání mezinárodní jaderné dohody z roku 2015, mohl by do jednoho roku až dvou let být schopen vyvinout jadernou zbraň. Podle agentury Reuters to dnes řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian.