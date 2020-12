Írán není ochoten jednat o svých raketách. Biden to dobře ví, prohlásil Ruhání

Trump od mezinárodní dohody z roku 2015 odstoupil před dvěma lety a pak začal zavádět protiíránské sankce, načež Írán dohodu přestal plnit rovněž. Írán nepřestává testovat raketovou technologii, o níž s ním chtějí obnovit jednání i evropští signatáři dohody z roku 2015. Írán podle Reuters odmítá svůj balistický program zastavit a změnit svou regionální politiku. "Američané se několik měsíců snaží připojit raketovou problematiku k tématu jaderného programu, ale my jsme to zamítli. Pan Biden to dobře ví," řekl Rúhání na tiskové konferenci přenášené televizí.

Připsal na ní také nedávnou vraždu jaderného fyzika Mohsena Fachrízádeha Izraeli. "Hlavním smyslem této vraždy spáchané sionistickým režimem bylo vyvolat nestabilitu a válku v posledních dnech Trumpovy administrativy," tvrdil Rúhání. Opět pohrozil odvetou, ale s tím, že o jejím načasování nebude rozhodovat Izrael. Írán podle prezidenta nedovolí destabilizaci regionu.

O víkendu byl v Íránu popraven novinář Rúholláh Zam, který vedl opoziční web a žil v minulých letech v exilu, ale íránským revolučním gardám se ho podařilo zatknout. Odsouzen byl za podněcování k násilí za protivládních protestů v letech 2017 a 2018. Jeho popravu odsoudila organizace Amnesty International i některé státy.

Rúhání k tomu dnes prohlásil, že íránská justice je nezávislá a Zamova poprava pravděpodobně vztahy s evropskými zeměmi neovlivní. Dnes ale mělo začít třídenní ekonomické evropsko-íránské fórum. Několik evropských zástupců, kteří se ho měli zúčastnit, v souvislosti se Zamovou kauzou účast odřeklo a akce byla na neurčito odložena. Mezi účastníky měli být i šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell a íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf a dále velvyslanci evropských zemí.