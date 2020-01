Do uzavření dohody Íránci uran obohacovali na 20 procent a instalovali moderní centrifugy na další obohacování. JCPOA byla sjednána právě ve snaze zpomalit íránský jaderný program a zabránit tomu, aby mohl Írán vyrobit vlastní jadernou zbraň. Írán za to získal zrušení mezinárodních sankcí.

K signatářům patřily také USA, jež vyjednávání uzavřely za administrativy minulého prezidenta Baracka Obamy. Jeho nástupce Donald Trump ale dohodu v roce 2018 vypověděl jako neúčinnou a obnovil americké protiíránské sankce.

Íránci začali loni vypovídat jednotlivé body dohody s tím, že se k ní mohou vrátit, pokud budou sankce zrušeny. Teherán po nedávném americkém útoku na íránského generála Kásema Solejmáního v Bagdádu oznámil, že se dohodu přestává řídit.

"Obohacujeme víc uranu než v době před uzavřením dohody. Tlak na Írán se zvyšuje, ale my postupujeme dál," sdělil dnes v televizním projevu Rúhání.

Tři evropští signatáři dohody - Německo, Británie a Francie - tento týden využily část dohody, která umožňuje podat stížnost za její porušování. Jejich cílem prý ale není obnovit mezinárodní sankce vůči Íránu, chtějí naopak Teherán tlačit k návratu k plnění podmínek smlouvy.

Šéf íránské diplomacie Mohammad Džavád Zaríf ale míní, že tyto země, jež označuje zkratkou E3, podlehly americkým hrozbám o zavedení nových cel na jejich zboží vyvážené do USA. "E3 prodaly zbytek JCPOA, aby se vyhnuly novým Trumpovým clům. Tak to fungovat nebude, přátelé. Pouze jste podráždili jeho apetit," napsal Zaríf na twitteru.

Appeasement confirmed.



E3 sold out remnants of #JCPOA to avoid new Trump tariffs.



It won't work my friends. You only whet his appetite. Remember your high school bully?



If you want to sell your integrity, go ahead. But DO NOT assume high moral/legal ground.



YOU DON'T HAVE IT. pic.twitter.com/tePZhN2E4X